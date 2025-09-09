Ufficiale
Dall'Al-Nassr all'Al-Qadsiah: trasferimento 'interno' per Otavio, che resta in Saudi League
Dall'Al-Nassr all'Al-Qadsiah: il fantasista di scuola Porto Otavio resta in Saudi League ma cambia club. Da compagno di Cristiano Ronaldo è passato a giocare con il 'nostro' Retegui.
Nell’estate del 2023 il club saudita ha versto nelle casse del Porto qualcosa come 60 milioni di euro pur di assicurarsi il suo cartellino, ma negli ultimi mesi il portoghese era finito fuori dai progetti del nuovo allenatore Jorge Jesus. Con il suo nuovo club ha sottoscritto un contratto per i prossimi due anni.
