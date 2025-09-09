Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Dall'Al-Nassr all'Al-Qadsiah: trasferimento 'interno' per Otavio, che resta in Saudi League

Dall'Al-Nassr all'Al-Qadsiah: trasferimento 'interno' per Otavio, che resta in Saudi LeagueTUTTO mercato WEB
© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
Oggi alle 18:41Calcio estero
di Simone Lorini

Dall'Al-Nassr all'Al-Qadsiah: il fantasista di scuola Porto Otavio resta in Saudi League ma cambia club. Da compagno di Cristiano Ronaldo è passato a giocare con il 'nostro' Retegui.

Nell’estate del 2023 il club saudita ha versto nelle casse del Porto qualcosa come 60 milioni di euro pur di assicurarsi il suo cartellino, ma negli ultimi mesi il portoghese era finito fuori dai progetti del nuovo allenatore Jorge Jesus. Con il suo nuovo club ha sottoscritto un contratto per i prossimi due anni.

Articoli correlati
Otavio lascia il Porto. Lo attende il Paris Fc in Ligue 1 Otavio lascia il Porto. Lo attende il Paris Fc in Ligue 1
Accordo Paris FC-Porto per Otavio, ma il giocatore non è convinto della destinazione... Accordo Paris FC-Porto per Otavio, ma il giocatore non è convinto della destinazione
Lucumi e Ndoye via? Il Bologna si tutela: Otavio e Van Bommel i preferiti per sostituirli... Lucumi e Ndoye via? Il Bologna si tutela: Otavio e Van Bommel i preferiti per sostituirli
Altre notizie Calcio estero
Real Madrid pronto a boicottare per la seconda volta la cerimonia di consegna del... Real Madrid pronto a boicottare per la seconda volta la cerimonia di consegna del Pallone d'Oro
A Yamal non manca la sicurezza: "Non sogno un Pallone d'Oro, ma di vincerne tanti"... A Yamal non manca la sicurezza: "Non sogno un Pallone d'Oro, ma di vincerne tanti"
Qual. Mondiali CAF, l'Egitto spreca il matchpoint mentre Capo Verde non smette di... Qual. Mondiali CAF, l'Egitto spreca il matchpoint mentre Capo Verde non smette di sorprendere
Barcellona, futuro comune per Christensen e Lewandowski: a fine anno sarà addio Barcellona, futuro comune per Christensen e Lewandowski: a fine anno sarà addio
L'italiano ed ex Milan Davide Corti è il nuovo allenatore del New York Cosmos UfficialeL'italiano ed ex Milan Davide Corti è il nuovo allenatore del New York Cosmos
Manchester City, Marmoush ko con l'Egitto. Sostituito durante la sfida al Burkina... Manchester City, Marmoush ko con l'Egitto. Sostituito durante la sfida al Burkina Faso
Dall'Al-Nassr all'Al-Qadsiah: trasferimento 'interno' per Otavio, che resta in Saudi... UfficialeDall'Al-Nassr all'Al-Qadsiah: trasferimento 'interno' per Otavio, che resta in Saudi League
Valencia, Lopez seccato dalla incertezza Camp Nou: "Incredibile a cinque giorni dalla... Valencia, Lopez seccato dalla incertezza Camp Nou: "Incredibile a cinque giorni dalla partita"
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Una vittoria così non si vedeva da oltre 105 anni: Italia folle e coraggiosa. Tantissimi errori da correggere ma per ora (solo per ora) va bene così. Oltre gli schemi: cosa davvero è cambiato in queste due gare
Le più lette
1 Il capitano di Israele: "Italia in difficoltà, la loro panchina era in delirio e questo dice tutto"
2 "Ci hanno provocato per tutta la partita". Accuse da Israele nei confronti dell'Italia
3 Una vittoria così non si vedeva da oltre 105 anni: Italia folle e coraggiosa. Tantissimi errori da correggere ma per ora (solo per ora) va bene così. Oltre gli schemi: cosa davvero è cambiato in queste due gare
4 E' successo di tutto: Israele-Italia 4-5! Gattuso: "È la partita più folle da quando alleno"
5 Non solo Adli dal Milan, l'Al Shabab è scatenato e sta chiudendo altri due acquisti
Ora in radio
Repliche 18:35Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Differenziato per Conceiçao, prima seduta per Openda: le ultime sulla Juve in vista dell'Inter
Immagine top news n.1 Sartori: "Lucumi gran bel giocatore, speriamo resti a Bologna tanto tempo". E parla di Rowe
Immagine top news n.2 Charpentier: "Parma, ho dato sempre il 100% e non ho rimpianti per com'è andata"
Immagine top news n.3 Raspadori Gran Riserva. Ora l'obiettivo è quello di superare anche questo cliché
Immagine top news n.4 Imprescindibile Retegui anche quando non segna. Per ora l'Arabia non è un problema
Immagine top news n.5 Stefano Sensi al top della forma e in attesa di una nuova avventura: il punto sul suo futuro
Immagine top news n.6 Inzaghi l'avrebbe dato al Napoli, ora Marotta e Ausilio vogliono blindare Frattesi all'Inter
Immagine top news n.7 Stallo alla colombiana per Lucumi. Ma basta una mossa perché rinnovi con il Bologna
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La gara di Debrecen rimetterà in discussione le certezze del CT sulla difesa a quattro? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La probabile di Israele ai raggi X: tutto ciò che c'è da sapere sugli avversari dell'Italia
Immagine news podcast n.2 Comuzzo, gioiello viola: dopo il no all'Al Hilal, a gennaio sarà ancora uomo mercato?
Immagine news podcast n.3 Le tre parole chiave nell'analisi di Gennaro Gattuso dopo il 5-0 all'Estonia
Immagine news podcast n.4 L'estate infinita di Vlahovic: dal possibile addio alla Juventus, alla permanenza, all'ipotesi rinnovo
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Morrone: "Vicenza e Arezzo favorite nei rispettivi gironi. Casarano pronto a sorprendere"
Immagine news Serie C n.2 Pontedera, Taldo: "Avvio difficile, ma fiducia nel gruppo. FVS? È la strada giusta"
Immagine news Serie A n.3 Italia, in archivio le prime due partite dell'era Gattuso. Il parere degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Il ministro Abodi: "L'Italia di Gattuso ha dimostrato carattere. Ma c'è ancora molto da fare"
Immagine news Serie A n.2 Italia U21, Baldini: "Vittoria che ci fa maturare. Il gruppo ha bisogno di queste risposte"
Immagine news Serie A n.3 Nasce la Hall of Fame allo Juventus Museum: "Un posto speciale per le nostre leggende"
Immagine news Serie A n.4 Azerbaigian e Ucraina non vanno oltre l'1-1: solo mezz'ora in campo per Dovbyk
Immagine news Serie A n.5 Il Milan è tornato a Milanello: Leao e Nkunku ancora a parte. Modric rientra in Italia domani
Immagine news Serie A n.6 Ferguson non basta: Irlanda sconfitta in Armenia e scavalcata in classifica
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Catanzaro, Noto: "Sterzato rispetto al passato. Salvezza primaria ma non ci accontentiamo"
Immagine news Serie B n.2 Pescara, Sebastiani: "Chiuso per il ritorno di Gravillon. Potremmo prendere anche Capellini"
Immagine news Serie B n.3 Padova, Ultras e Appartenenza Biancoscudata invitano ad abbonarsi in Tribuna Fattori
Immagine news Serie B n.4 Venezia, Plizzari: "Il Pescara mi ha dato la possibilità di rinascere. Sarà sempre casa"
Immagine news Serie B n.5 Cesena, Amoran: "Fisicità, velocità e forza le mie qualità. Qui per crescere ancora"
Immagine news Serie B n.6 Nikolaou: "A Bari per ripartire e tornare in Serie A. Ai tifosi chiedo di starci vicino"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Tonali 'tifa' per l'Union Brescia: acquistati due abbonamenti VIP al 'Rigamonti'
Immagine news Serie C n.2 Canonico: "Per fare il presidente del Foggia servono gli attributi. E io ce li ho"
Immagine news Serie C n.3 Ascoli, Tomei squalificato per 7 turni. Passeri: "I fatti sconfessano le parole di Orsato"
Immagine news Serie C n.4 Morrone: "Vicenza e Arezzo favorite nei rispettivi gironi. Casarano pronto a sorprendere"
Immagine news Serie C n.5 Pontedera, Taldo: "Avvio difficile, ma fiducia nel gruppo. FVS? È la strada giusta"
Immagine news Serie C n.6 Juve, Pessotto: "Soddisfazione nel vedere i prodotti del settore giovanile in prima squadra"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Dalla Ternana Women a Tokyo: il dottor Corsetti 'convocato' per i Mondiali d'Atletica
Immagine news Calcio femminile n.2 Inter, Van Dijk si presenta: "Qui per crescere e vincere. Cerco sempre la via del gol"
Immagine news Calcio femminile n.3 Juventus, c'è il rinnovo di Abi Brighton: ha firmato un triennale con le Women
Immagine news Calcio femminile n.4 Inter, ecco l'olandese Van Dijk per rinforzare l'attacco: ha firmato un triennale
Immagine news Calcio femminile n.5 Sondergaard: "Ho scelto il Genoa Women perché ha ambizioni, grande staff e ottima squadra"
Immagine news Calcio femminile n.6 Lazio e Inter sorridono, il Milan no. I primi verdetti della Serie A Women's Cup
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.161 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Celeste Pin: "Quando mi misero su un treno, direzione Perugia...e iniziò la mia carriera" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Ora le occasioni a parametro zero… Quanti svincolati di lusso