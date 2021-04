Il nuovo chief scout del Marsiglia di Longoria arriva dallo United: è Louis-Jean

Nuovo ingresso nell comparto mercato dell'Olympique Marsiglia: si tratta, spiega L'Equipe, di Mathieu Louis-Jean. Senior scout del Manchester United, il quarantacinquenne lascerà i Red Devils per sbarcare nel club del presidente Pablo Longoria. Già ds dell'OM, in passato responsabile degli osservatori della Juventus, lo spagnolo ha promosso come dt David Friio e ha cercato un nuovo chief scout, optando per Louis-Jean tra una ristretta cerchia di pretendenti.