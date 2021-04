Il progetto City più allettante della reunion con Neymar. Ma Messi non ha ancora deciso

A meno di tre mesi dalla scadenza del contratto con il Barcellona, il futuro di Lionel Messi resta avvolto da una fitta nebbia. Da un lato il Barcellona aspetta il momento opportuno per parlare col giocatore e presentare una nuova offerta; dall'altro, alcuni club sono in attesa di capire come si evolverà la situazione per provare a sferrare l'assalto decisivo. Tra questi c'è il Manchester City, società da tempo interessata al fuoriclasse argentino e che aveva sondato il terreno nella scorsa finestra estiva di mercato, quando il giocatore aveva deciso di lasciare la Catalogna.

I Citizens sono ora in attesa della scelta definitiva della Pulce: Guardiola sarebbe contento di riabbracciare il suo pupillo nella prossima stagione, ma non farà alcuna mossa ufficiale fino a quando non ci sarà la certezza che Messi voglia andare via. E in questo momento, il numero 10 blaugrana non ha preso ancora una decisione. Guardiola ha bisogno di un attaccante per sostituire Agüero, che ha già annunciato il suo addio al termine della stagione; il City è convinto che Messi possa ancora giocare ad altissimi livelli per altri due anni. Nel contratto, come si sa da tempo, verrebbero inseriti altri due o tre anni in una delle società satelliti, in particolare il New York FC.

Tuttavia, a Manchester sono pienamente consapevoli che ci sarà concorrenza e che la grande rivale si chiama PSG . Il problema del club francese, sottolinea Marca, è l'assenza di un progetto sportivo del tutto definito, poiché Neymar e Mbappé hanno il contratto in scadenza nel 2022 e non hanno ancora rinnovato. Il City, invece, dispone già di una base solida e competitiva e si rafforzerà ulteriormente in estate. Una differenza che potrebbe contare, alla fine.