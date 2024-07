Ufficiale Il PSG saluta Noah Lemina a titolo definitivo: il centrocampista riparte dalla Ligue 2

Dopo l'ultima stagione trascorsa in prestito al Wolverhampton, Noah Lemina era rientrato al Paris Saint-Germain. Ora, però, per il centrocampista offensivo, 19 anni, è pronta una nuova avventura, stavolta in Francia: FC Annecy ha ingaggiato dal PSG il giocatore a titolo definitivo.

Lemina, dunque, lascia definitivamente il Paris Saint-Germain e firma un contratto triennale con il sodalizio che milita in Ligue 2, la seconda divisione del calcio francese.