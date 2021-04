Il Tottenham esonera Mourinho, Rooney: "Una follia cacciarlo a così pochi giorni da una finale"

Wayne Rooney, allenatore del Derby County in seconda divisione inglese, ha commentato così l'esonero del suo ex tecnico José Mourinho da parte del Tottenham: "Licenziare Mourinho a pochi giorni da una finale (domenica contro il Manchester City c'è la finale di Coppa di Lega, ndr) è una follia. La tempistica è stata molto strana. Avrei certamente aspettato prima l'esito di questa partita. Mou è un grande allenatore, tra i migliori di sempre. Purtroppo col Tottenham è finita, ma sono sicuro che saranno tanti i top club che vorranno ingaggiarlo adesso", le parole del campione ex Manchester United in conferenza stampa.