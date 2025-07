Ufficiale Il vice di Neuer non abbandona: Sven Ulreich rinnova con il Bayern Monaco fino al 2026

Il Bayern Monaco ha annunciato il prolungamento del contratto di Sven Ulreich per un’altra stagione, estendendolo fino all’estate del 2026. Il portiere tedesco, 36 anni, continuerà così a vestire la maglia dei campioni di Germania, proseguendo un rapporto iniziato nel 2015.

Ulreich era arrivato a Monaco dallo Stoccarda, diventando nel tempo una figura di grande affidabilità all’interno dello spogliatoio. Dopo una breve parentesi all’Amburgo nella stagione 2020/21, è tornato al Bayern, dove ha saputo farsi apprezzare per professionalità e spirito di squadra. "Sven Ulreich è l’affidabilità fatta persona: mantiene sempre le promesse, nel vero senso della parola", ha dichiarato Max Eberl, membro del consiglio per l’area sportiva del club. "Caratteri come il suo fanno bene a qualsiasi squadra. Siamo felici che resterà con noi per un’altra stagione".

Nel corso della sua lunga permanenza a Monaco, Ulreich ha collezionato 103 presenze ufficiali e contribuito alla conquista di numerosi trofei: 9 Bundesliga, 3 Coppe di Germania, 6 Supercoppe tedesche, oltre a una Champions League e una Supercoppa UEFA. Con questo rinnovo, il Bayern conferma la fiducia in un elemento chiave per la stabilità del gruppo, non solo come secondo portiere ma anche come figura di riferimento nello spogliatoio.