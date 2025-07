Ufficiale Il Werder Brema presta di nuovo Kownacki: l'ex Samp si trasferisce all’Hertha Berlino

Poco prima della partenza per il ritiro estivo in Zillertal, il Werder Brema ha annunciato il prestito di Dawid Kownacki all’Hertha Berlino per una stagione. A confermare l’operazione è stato Peter Niemeyer, responsabile del calcio professionistico del club tedesco.

"Per Dawid si presenta un’opportunità importante: quella di trovare maggiore continuità e minutaggio nella prossima stagione di 2. Bundesliga con l’Hertha", ha dichiarato Niemeyer. "Con la concorrenza attuale a Brema, sarebbe stato difficile garantirgli spazio. È una scelta sensata per la sua crescita, che seguiremo con attenzione. Gli auguriamo il massimo successo a Berlino".

Il 28enne attaccante polacco era approdato al Werder nel 2023 proveniente dal Fortuna Düsseldorf. In maglia biancoverde ha collezionato 22 presenze prima di essere nuovamente ceduto in prestito al Fortuna nel corso dell’ultima stagione. In quella parentesi ha ritrovato il feeling con il gol, firmando 13 reti in 29 presenze. Con il passaggio all’Hertha, club con ambizioni di promozione, Kownacki - che in Italia ha vestito la maglia della Sampdoria - avrà la possibilità di assumere un ruolo centrale nell’attacco e rilanciarsi definitivamente. Per il Werder, invece, si tratta di una scelta strategica per monitorare il rendimento del giocatore in un contesto competitivo, con uno sguardo rivolto al futuro.