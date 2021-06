In Inghilterra non si rassegnano all'addio di Hodgson: il WBA gli ha offerto la panchina

vedi letture

Roy Hodgson ha da poco comunicato di aver deciso di lasciare il calcio dopo l'esperienza al Crystal Palace, ma in Inghilterra stentano a rassegnarsi. Tanto che il West Bromwich Albion, negli scorsi giorni avrebbe chiamato il tecnico per chiedergli di tornare subito in panchina. L'allenatore però è stato fermo e deciso e non è tornato sui propri passi, confermando di aver lasciato il calcio e dunque rispondendo con un secco no alla proposta del club inglese. A riportarlo è Football Insider.