Inaki Williams sempre in campo dall'aprile 2016: 189 presenze in 189 partite di Liga

Una striscia incredibile, cominciata il 20 aprile 2016. Da allora, Inaki Williams è sempre sceso in campo nelle partite di campionato: 189 presenze consecutive per l'attaccante dell'Athletic Club, che si appresta a terminare la sua quinta Liga con 38 partite su 38. In un calcio frenetico, dove le pause sono poche e gli infortuni all'ordine del giorno, è un record davvero clamoroso.

The streak continues. 🦁

Iñaki Williams comes on to make his 189th consecutive appearance in LaLiga.

He's now only 13 games away from equalling the all-time record, moving to outright second.pic.twitter.com/cCjO9RbTWe

