Incredibile in Ligue 1, la capolista Lille cade in casa con il Nimes: occasione d'oro per PSG e Lione

Incredibile in Ligue 1, la capolista Lille cade in casa contro il Nimes, squadra in piena lotta per non retrocedere. 2-1 il punteggio finale in favore degli ospiti, le reti tutte nel primo tempo: Numes in vantaggio con Kone, il Lille trova il pari con Xeka ma al 45 la squadra ospite torna in vantaggio grazie al gol di Ripart. Il Lille, con questo ko, resta in testa con 63 punti: stasera il big match fra Lione e PSG, entrabe a 60 punti. Chi vince aggancia il Lille in vetta al campionato.