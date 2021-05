VIDEO - Lille, la festa in città dopo il trionfo in Ligue 1: pullman scortato da migliaia di tifosi

vedi letture

Grande festa a Lille dopo il trionfo in Ligue 1. Il pullman scoperto con la squadra, con la scritta Champions for you (campioni per voi), ha sfilato per le vie della città scortato da migliaia di tifosi in festa.

Guarda il video in calce con la passerella dei campioni accolti dai tifosi!