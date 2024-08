Ufficiale Joao Pedro torna in Italia? L'ex Cagliari ha risolto il contratto col Fenerbahce

vedi letture

È terminata senza grandi squilli l'avventura di João Pedro Geraldino dos Santos Galvão con la maglia del Fenerbahce. L'attaccante italo-brasiliano, che era arrivato in Turchia nell'estate del 2022 dopo otto anni a Cagliari, ha risolto il contratto con il club di Istanbul e ora potrebbe tornare in Italia.

Una notizia nell'aria da giorni e ora ufficiale. Joao Pedro, 32 anni, era stato ceduto in prestito al Gremio nella scorsa stagione e non rientrava nei piani di Mourinho e della società. Sulle tracce dell'ex nazionale azzurro (1 presenza, lo sfortunato spareggio per il Mondiale in Qatar perso contro la Macedonia del Nord) ci sono Salernitana, Verona e Genoa.