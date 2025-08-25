Ufficiale Bessa resta negli Emirati Arabi ma cambia squadra: si trasferisce all'Al Bataeh

Il club emiratino Al Bataeh ha ufficializzato l’ingaggio del centrocampista italo-brasiliano Daniel Bessa, 32 anni, giocatore di grande esperienza internazionale che negli anni ha lasciato il segno in diversi campionati di primo livello. Cresciuto calcisticamente nell’Inter, Bessa ha vestito le maglie di Hellas Verona e Genoa in Serie A, dimostrando qualità tecniche e visione di gioco da regista moderno. La sua carriera lo ha poi portato anche negli Emirati Arabi, dove ha già avuto un’esperienza positiva con l’Ittihad Kalba, club che gli ha permesso di conoscere da vicino il calcio locale.

Il trasferimento ad Al Bataeh rappresenta per il centrocampista una nuova sfida e un’opportunità per mettere al servizio della squadra la sua esperienza. Con la sua capacità di impostare la manovra, Bessa è destinato a diventare un punto di riferimento per i compagni, soprattutto in un campionato dove la sua tecnica può fare la differenza.

La presentazione ufficiale è avvenuta alla presenza di figure di spicco della società: Jassim Al Doukhi, membro del Consiglio di Amministrazione e presidente del Comitato Tecnico; il direttore esecutivo Dr. Imad Mukhtar; e Abdulaziz Al Mazmi, supervisore della prima squadra e anch’egli membro del Comitato Tecnico. La dirigenza ha accolto il giocatore sottolineando l’importanza di un innesto che può innalzare il livello della rosa e contribuire agli obiettivi stagionali del club.