Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Bessa resta negli Emirati Arabi ma cambia squadra: si trasferisce all'Al Bataeh

Bessa resta negli Emirati Arabi ma cambia squadra: si trasferisce all'Al Bataeh TUTTO mercato WEB
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Oggi alle 17:42Calcio estero
di Michele Pavese

Il club emiratino Al Bataeh ha ufficializzato l’ingaggio del centrocampista italo-brasiliano Daniel Bessa, 32 anni, giocatore di grande esperienza internazionale che negli anni ha lasciato il segno in diversi campionati di primo livello. Cresciuto calcisticamente nell’Inter, Bessa ha vestito le maglie di Hellas Verona e Genoa in Serie A, dimostrando qualità tecniche e visione di gioco da regista moderno. La sua carriera lo ha poi portato anche negli Emirati Arabi, dove ha già avuto un’esperienza positiva con l’Ittihad Kalba, club che gli ha permesso di conoscere da vicino il calcio locale.

Il trasferimento ad Al Bataeh rappresenta per il centrocampista una nuova sfida e un’opportunità per mettere al servizio della squadra la sua esperienza. Con la sua capacità di impostare la manovra, Bessa è destinato a diventare un punto di riferimento per i compagni, soprattutto in un campionato dove la sua tecnica può fare la differenza.

La presentazione ufficiale è avvenuta alla presenza di figure di spicco della società: Jassim Al Doukhi, membro del Consiglio di Amministrazione e presidente del Comitato Tecnico; il direttore esecutivo Dr. Imad Mukhtar; e Abdulaziz Al Mazmi, supervisore della prima squadra e anch’egli membro del Comitato Tecnico. La dirigenza ha accolto il giocatore sottolineando l’importanza di un innesto che può innalzare il livello della rosa e contribuire agli obiettivi stagionali del club.

Tutta la Serie A e la Serie B in promo a soli 19,99€ per i primi 5 mesi. Attiva l’Offerta TIMVISION con DAZN!
Articoli correlati
Verratti e i suoi fratelli: chi sono i sette italiani all'estero che giocano nei... Verratti e i suoi fratelli: chi sono i sette italiani all'estero che giocano nei paesi arabi
Emirati Arabi, Bessa batte Iniesta. Gabbiadini segna ma l'Al Nasr di Schreuder fa... Emirati Arabi, Bessa batte Iniesta. Gabbiadini segna ma l'Al Nasr di Schreuder fa 1-1
Lo Sharjah di Pjanic e Manolas fuori ai quarti di Coppa di Lega. Passa l'Ittihad... Lo Sharjah di Pjanic e Manolas fuori ai quarti di Coppa di Lega. Passa l'Ittihad Kalba
Altre notizie Calcio estero
Hajdari approda in Bundesliga. L'ex Juve lascia il Lugano e firma con l'Hoffenheim... UfficialeHajdari approda in Bundesliga. L'ex Juve lascia il Lugano e firma con l'Hoffenheim
Colpo del Basilea: dal Lens arriva in prestito il talento svedese Jeremy Agbonifo... UfficialeColpo del Basilea: dal Lens arriva in prestito il talento svedese Jeremy Agbonifo
Un altro innesto per l'Espanyol. Dal Darmstadt ecco il difensore Clemens Riedel UfficialeUn altro innesto per l'Espanyol. Dal Darmstadt ecco il difensore Clemens Riedel
Il Liverpool manda il 20enne Koumas a farsi le ossa. Il gallese prestato al Birmingham... UfficialeIl Liverpool manda il 20enne Koumas a farsi le ossa. Il gallese prestato al Birmingham
Anton Miranchuk torna a Mosca. Il gemello di Aleksey si trasferisca alla Dinamo UfficialeAnton Miranchuk torna a Mosca. Il gemello di Aleksey si trasferisca alla Dinamo
Rangers, ceduto Ben Davies: l'ex Liverpool giocherà in Championship con l'Oxford UfficialeRangers, ceduto Ben Davies: l'ex Liverpool giocherà in Championship con l'Oxford
Nuova squadra per Lazar Markovic. L'ex prodigio del calcio serbo giocherà a Limassol... UfficialeNuova squadra per Lazar Markovic. L'ex prodigio del calcio serbo giocherà a Limassol
Celar lascia il QPR. L'ex attaccante di Roma e Cremonese va in prestito al Dusseldorf... UfficialeCelar lascia il QPR. L'ex attaccante di Roma e Cremonese va in prestito al Dusseldorf
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Napoli, forcing finale su Hojlund. Poi Juanlu Sanchez. Oltre ad Elmas c’è anche l’opzione Brescianini. Juventus, ecco tutte le ipotesi per il centrocampo. Il Tottenham offre 50 milioni per Nico Paz
Le più lette
1 Inter-Torino, le probabili formazioni: nessuna rivoluzione per Chivu, a centrocampo c'è Sucic
2 1^ giornata Serie A, le ultime LIVE: Inter con Sucic, Simeone subito titolare
3 Udinese-Hellas Verona, le probabili formazioni: Runjaic vara il tandem Davis-Iker Bravo
4 Quote vincente Serie B, le scommesse sulle favorite alla promozione
5 Napoli, forcing finale su Hojlund. Poi Juanlu Sanchez. Oltre ad Elmas c’è anche l’opzione Brescianini. Juventus, ecco tutte le ipotesi per il centrocampo. Il Tottenham offre 50 milioni per Nico Paz
Ora in radio
Repliche 18:30Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Inter, Marotta: "Abbiamo rifiutato offerte per i big". Poi torna sulla trattativa per Lookman
Immagine top news n.1 Hojlund al Napoli, fumata bianca a un passo: il punto dopo i contatti di oggi
Immagine top news n.2 Milan, ecco la fumata bianca per l'arrivo di Harder: dettagli e cifre dell'accordo
Immagine top news n.3 Roberto Piccoli è della Fiorentina. Al Cagliari vanno oltre 25 milioni di euro, tutti i dettagli
Immagine top news n.4 Tutto su Hojlund: il Napoli continua a trattare per il danese. Può essere l'ultimo colpo di mercato
Immagine top news n.5 Attaccanti ma non solo. Da Fabbian a Musah, fino a Brescianini: l'altro intreccio di mercato
Immagine top news n.6 Milan al lavoro per convincere Harder a dire sì. C'è (da tempo) l'accordo con lo Sporting
Immagine top news n.7 Roma, il Villarreal è forte su Dovbyk: contatti in corso per provare a riportarlo nella Liga
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Nico Paz: come funziona la recompra del Real Madrid? E i sogni Inter e Spurs... Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Serie A in campo: otto volti nuovi da seguire nelle gare di oggi
Immagine news podcast n.2 Finalmente si parte: otto volti nuovi da seguire nelle quattro gare di oggi
Immagine news podcast n.3 Gli ultimi ritocchi che mancano al Torino dopo il colpo Asllani
Immagine news podcast n.4 Le assurde regole che ci impediscono di scovare Boniface in Nigeria
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Dove può arrivare il Como di Fabregas? Il parere degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Orlando: "È sembrato il Milan dello scorso anno. Yildiz sulla strada di Del Piero"
Immagine news Serie A n.3 Di Gennaro: "Milan, avrei puntato su Vlahovic. Fossi la Juve ora lo terrei"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Inter, Marotta: "Non volevamo fare rivoluzioni. Difensore? Escludo colpi eclatanti"
Immagine news Serie A n.2 Torino, Vagnati sul mercato: "Non ci tireremo indietro. Spero di chiudere a breve per il terzino"
Immagine news Serie A n.3 Inter, Mkhitaryan: "Chivu diverso da Inzaghi, dobbiamo lasciare indietro il passato"
Immagine news Serie A n.4 Inter, Marotta: "Abbiamo rifiutato offerte per i big". Poi torna sulla trattativa per Lookman
Immagine news Serie A n.5 Torino, Vlasic: "Baroni vuole fare un calcio offensivo, la nuova posizione mi piace"
Immagine news Serie A n.6 1^ giornata Serie A, le ultime LIVE: Inter con Sucic, Simeone subito titolare
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Bari alla caccia di un'altra prima punta: si lavora per Cerri della Juve Next Gen
Immagine news Serie B n.2 Sampdoria-Modena, le formazioni ufficiali: Cherubini al fianco di Coda. Di Mariano dal 1'
Immagine news Serie B n.3 Spezia, è addio col portiere Crespi: ceduto a titolo definitivo all'Athens Kallithea
Immagine news Serie B n.4 Palermo, Magnani verso la cessione in prestito: vestirà la maglia della Reggiana
Immagine news Serie B n.5 Spezia, si attende un'offerta per Wisniewski: idea Vogliacco per l'eventuale sostituzione
Immagine news Serie B n.6 Reggiana, Fico: "Prenderemo almeno tre giocatori negli ultimi giorni di mercato"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Siracusa scatenato sul mercato: il terzino Zanini è il terzo acquisto di giornata
Immagine news Serie C n.2 Casertana, Bakayoko saluta dopo un solo anno: giocherà nel Rapperswil-Jona
Immagine news Serie C n.3 Da Marson a Gori, l'Avellino accelera sulle cessioni: in sette verso l'addio
Immagine news Serie C n.4 Virtus Verona, Fresco sul FVS: "Ha funzionato, ma serve del tempo per abituarsi"
Immagine news Serie C n.5 Siracusa, tesserato Bonucci: prima esperienza in Serie C per il giovane portiere
Immagine news Serie C n.6 Raggio di sole in casa Triestina: in arrivo la fideiussione aggiuntiva che sblocca il mercato
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Giulia Dragoni torna alla Roma in prestito per un altro anno
Immagine news Calcio femminile n.2 Milan Women, report medico: frattura del malleole peroneale per Nadine Sorelli
Immagine news Calcio femminile n.3 Sassuolo Femminile, Spugna: "Vittoria sul Milan? Risultato che sicuramente ci dà morale"
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women's Cup, in archivio la 1ª giornata: esordio top per Spugna, bene la Juve. Il punto
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women's Cup, il Sassuolo batte 2-0 il Milan: decidono Clelland e Dhont
Immagine news Calcio femminile n.6 Como Women, Sottili dopo il ko di Firenze: "Poco da rimproverare, ma possiamo far meglio"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.161 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Celeste Pin: "Quando mi misero su un treno, direzione Perugia...e iniziò la mia carriera" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Torna la Serie A. Siamo ancora un campionato interessante?