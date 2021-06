Kabak saluta il Liverpool: "Qui ho imparato tanto. Grazie a Klopp e a tutti i compagni"

Ozan Kabak lascia il Liverpool e lo fa con una lettera pubblicata via social. Il difensore tornerà allo Schalke 04 dopo il prestito in Reds, con gli inglesi che hanno deciso di non riscattarne il cartellino: "Cara famiglia del Liverpool, vorrei ringraziarvi per il sostegno e il supporto che avete mostrato nei miei confronti dal giorno in cui sono arrivato. È stata un'esperienza molto importante per me. Ho imparato moltissimo dall'allenatore Klopp e da tutti i miei compagni e sono molto orgoglioso di aver fatto parte di questa famiglia speciale. Mi ricorderò per sempre di tutto il tempo passato qui al Liverpool e anche della canzone speciale che mi avete regalato".