Kane riapre all'addio al Tottenham: "Difficile dire adesso quale sarà il mio futuro"

Harry Kane, attaccante del Tottenham e dell'Inghilterra, ha rilasciato un'intervista riportata da Sky Sports UK in cui si è soffermato su tanti temi, a cominciare dalle speculazioni sul suo futuro: "Futuro? Penso che sia una domanda difficile a cui rispondere in questo momento. In questo momento è importante che mi concentri sulle partite della nazionale e sul resto della stagione con gli Spurs, poi penserà agli Europei. Soffermarmi sui rumors di mercato sarebbe dannoso per le mie prestazioni, cerco di starne fuori il più possibile".