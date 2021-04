Kayky al Manchester City, come è possibile con la Brexit? Sarà fatta un'eccezione: la spiegazione

Il Manchester City ha bloccato Kayky dal Fluminense per la prossima stagione. 10 milioni di euro più 7-8 di bonus, potrà sbarcare in Inghilterra al Manchester City solo quando avrà diciotto anni per la nuova regolamentazione sugli work permit dovuta alla Brexit.

Pochi punti Già. Solo che Kayky ha giocato finora solo 6 gare di Coppa in Brasile e certamente non raggiunge nessun requisito per ottenere il permesso di lavoro. Da qui al giugno del 2022, quando avrà diciotto anni, potrà però ottenerne giocando sia col Fluminense nel Brasilerao che in Libertadores. Difficilmente, però, a meno che non vinca titoli su titoli in una stagione da protagonista, potrà arrivare a 15 punti, necessari per il permesso di lavoro.

Un'eccezione Kayky sarà dunque un'eccezione. E non lo sarà per la questione del prezzo visto che non vale più la cifra del cartellino con la nuova regolamentazione. Non potranno dunque più esistere casi come gli ultimi di specie, vedi Facundo Pellistri e Amad Diallo al Manchester United. No. Kayky sarà un caso valutato dal panel della Football Association e che con tutta probabilità sarà dunque ammesso come eccezione. Una casistica che il City Football Group avrebbe già sottoposto in forma preliminare e sulla quale potrebbe esserci, a fronte di un punteggio aumentato nei prossimi dodici mesi, un'eccezione, consentita, perché Kayky andrebbe ad aumentare il valore e il tasso tecnico e qualitativo della Premier League.