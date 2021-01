Kean ha già convinto Leonardo. Il PSG tratta con l'Everton: operazione da 34 milioni

Rafinha, Alessandro Florenzi e Moise Kean sono stati i tre rinforzi ottenuti in extremis dal Paris Saint-Germain nella scorsa finestra di mercato. Tre giocatori che si sono rivelati subito importanti per Thomas Tuchel e che lo saranno anche per Mauricio Pochettino. L'attaccante azzurro, in particolare, ha già convinto tutti, ma è arrivato in prestito senza diritto di riscatto. Per questo motivo, Leonardo si starebbe già muovendo per raggiungere un accordo con l'Everton: secondo Sky Sports UK, le due società stanno trattando per un trasferimento definitivo e l'importo complessivo dell'operazione sarebbe di circa 34 milioni di euro.