Kingsley Coman sempre più da record: nove campionati vinti in nove anni. Anzi, dieci

vedi letture

Dieci campionati in nove anni. È l'incredibile record ottenuto da Kinglsey Coman, che sabato scorso ha festeggiato con il Bayern la vittoria della Bundesliga, la nona consecutiva per i bavaresi. Il francese può infatti conteggiare anche lo Scudetto della stagione 2015-16 nella sua bacheca: il classe 1996 ha giocato una partita in Serie A con la maglia della Juventus, prima di essere ceduto al Bayern Monaco, con cui si è laureato campione di Germania. A titolo di regolamento, il successo è anche suo. Sono quindi 23 i trofei conquistati da Coman in carriera, e non ha ancora compiuto 25 anni.