Klopp strapazza Mourinho in trasferta: 3-1 del Liverpool al Tottenham, il VAR annulla due reti

Klopp espugna la tana di Mourinho (sesto) e raggiunge quota 37 punti in classifica (quarto a +4). Al Tottenham Hotspur Stadium, nel 20° turno di Premier League, è il suo Liverpool a imporsi grazie alle reti di Firmino al 45'+4', Alexander-Arnold al 47' e Mané al 65'. Di Hojbjerg, al 49', il gol della speranza del Tottenham. Da segnalare anche le due reti annullate dal VAR, una per parte, a Son per fuorigioco (3') e Salah per tocco di mano (56').