Koeman: "Decisioni sfortunate degli arbitri contro di noi, ma ci sono speranze di vincere LaLiga"

Intervenuto in conferenza stampa, mister Ronald Koeman ha presentato la sfida di domani contro il Betis e commentato i temi d'attualità di casa Barcellona. Queste le sue principali dichiarazioni: "È un momento difficile perché veniamo da tante partite e tante trasferte. Dobbiamo recuperare, ma se vinci diventa sicuramente tutto più facile. Siamo sulla strada giusta per far contenta la nostra gente".

Come sta Ansu Fati?

"L'importante è che recuperi con tranquillità, non sono io chi deve parlare delle sue condizioni fisiche. Ansu ha un grande futuro dinanzi a sé e le cose vanno fatte per bene".

Come giudica lo sfogo di Piqué all'indirizzo degli arbitri spagnoli?

"Sono parole sue... Oggi è chiaro però che ci sono state delle decisioni sfortunate nei nostri confronti".

Che ne sarà di Messi?

"Solo Leo può decidere il suo futuro. A me ovviamente piacerebbe se restasse qui per tanti altri anni e fosse felice. Perché se Leo è contento come lo è adesso dà grande qualità alla squadra e noi abbiamo bisogno di lui. Il futuro è nelle sue mani".

Quando rientrerà Sergi Roberto?

"Sarà sicuramente out nell'andata degli ottavi di finale di Champions, il suo infortunio è stata una brutta notizia per tutti. Abbiamo parlato stamattina e gli ho fatto il mio personale incoraggiamento".

Cosa pensa del rendimento di Griezmann?

"Quando ho firmato col Barça l'ho chiamato e gli ho detto che avrei avuto grande fiducia in lui. Gli ho spiegato per telefono che si sarebbe sentito importante nel mio Barcellona. A inizio stagione non è stato concreto, ma non ho mai avuto dubbi su di lui. Griezmann fa tanta autocritica e questo è fondamentale per un giocatore. Non posso chiedergli di più".

Crede nella vittoria de LaLiga?

"Ci sono sempre speranze, anche se quello che fa la capolista Atletico Madrid non è nelle nostre mani. Dobbiamo continuare a vincere e mantenere la speranza, però la lotta per il titolo resta difficilissima".