Kovac difende Flick: "Non capisco le critiche visto tutto ciò che ha vinto in questi mesi"

vedi letture

Niko Kovac, allenatore del Monaco, ha parlato a Sport Bild riferendosi sia al suo attuale club che al suo passato al Bayern: "La pianificazione della squadra per la nuova stagione coinvolge me in prima persona insieme a Paul Mitchell e a tutta l'area scouting. Parliamo di tutto e insieme incontriamo anche i nuovi giocatori. Penso che sia un qualcosa che dovrebbero fare tutti i club ed è uno dei motivi che mi hanno spinto ad accettare la loro offerta. Al Bayern è tutto l'opposto, lì non venivo coinvolto nella pianificazione della rosa". Poi parlando di Flick: "Non riesco a capire perché sia stato messo in discussione visto tutto ciò che ha vinto in questi mesi".