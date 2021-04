L'Ajax è a un passo dal 35° titolo: 2-0 all'AZ e +12 sul PSV. Ai lancieri basta 1 punto in 4 partite

L'Ajax è sempre più vicino alla conquista dell'ennesimo titolo nazionale. La squadra di Erik ten Hag, con la vittoria di ieri sull'AZ Alkmaar (2-0 grazie alla doppietta di Klaassen) si è portata a 76 punti in classifica, ben 12 di vantaggio sul PSV secondo. A quattro giornate dalla fine dell'Eredivisie, ai lancieri manca solo un punto per laurearsi campioni d'Olanda per la trentacinquesima volta nella loro storia. Un anno fa il titolo non fu assegnato per la pandemia, mentre l'ultimo campionato "completo" è stato vinto proprio da Tadic e compagni, due stagioni fa.