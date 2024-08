Ufficiale L'Al Qadsiah continua a pescare in Europa: dal Getafe arriva Gaston Alvarez, le cifre

Tra i club arabi più attivi sul mercato c'è sicuramente l'Al Qadsiah, neopromosso in Saudi Pro League e coi fari sempre puntati sull'Europa. Dopo aver accolto Pierre-Emerick Aubameyang dall'Olympique Marsiglia, Koen Casteels dal Wolfsburg, Nacho Fernandez dal Real Madrid e Nahitan Nandez dal Cagliari, la società saudita torna a pescare da LaLiga e annuncia l'arrivo di Gaston Alvarez.

Difensore centrale classe 2000, l'uruguaiano è un nuovo calciatore dell'Al Qadsiah. L'operazione è stata chiusa per 12 milioni di euro, quasi quattro volte i soldi spesi nell'estate del 2023 dal Getafe per prelevarlo dal Boston River. E' il terzo affare più costoso dell'estate in casa Al Qadsiah dopo i 18,7 milioni sborsati per Ezequiel Fernandez (preso dal Boca) e i quasi 14 versati nelle casse dell'America per Quinones.