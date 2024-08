Ufficiale L'Arsenal lo pagò 80 milioni, ora Nicolas Pepé sceglie la Liga: è del Villarreal

Nicolas Pepé torna a dire la sua in uno dei primi 5 campionati d'Europa: dopo la stagione vissuta nella Super Lig turca al Trabzonspor, per il quale aveva firmato la scorsa estate un contratto annuale arrivando a parametro zero, il francese è stato annunciato come nuovo acquisto del Villarreal.

Soltanto nel 2019, Pepé era stato acquistato dall'Arsenal per ben 80 milioni di euro senza però riuscire ad incidere in Premier League come avrebbe voluto. Nella passata stagione in Turchia 23 presenze e 6 reti per lui fra campionato e coppa turca. Ecco l'annuncio fatto dal club iberico che lo ha ingaggiato come free agent, dopo il termine del suo ultimo contratto.