Ufficiale L'Atletico Mineiro riporta Biel in Brasile: lo Sporting lo cede in prestito fino a dicembre

L'Atletico Mineiro ha ufficializzato l'ingaggio dell'attaccante Biel, che si unisce alla squadra per il prosieguo della stagione 2025. Il club brasiliano ha raggiunto un accordo con lo Sporting CP per un prestito annuale, con opzione di acquisto al termine del contratto.

Gabriel Teixeira Aragão, conosciuto come Biel, è arrivato a Belo Horizonte lunedì scorso, dove ha effettuato le visite mediche, ha visitato la Arena MRV e ha firmato il contratto con il Galo. Biel si è formato nelle giovanili del Fluminense, ha giocato in prestito al Grêmio e ha ottenuto grande visibilità con il Bahia, dove ha totalizzato 17 gol e 18 assist in 98 partite. A febbraio era stato acquistato dal club di Lisbona, con il quale ha vinto il campionato e la Coppa di Portogallo nella stagione passata pur giocando solo 7 partite.

Biel, 24 anni, si distingue per la sua velocità, l'abilità nell'uno contro uno e la capacità di ricoprire diversi ruoli offensivi. La sua versatilità e le sue qualità tecniche arricchiranno l'attacco dell'Atletico, che si prepara ad affrontare il prosieguo della stagione con nuove opzioni in attacco.