L'ex Liverpool Carragher: "Kane e Salah hanno perso il treno per andare al Real o al Barça"

L'ex Liverpool Jamie Carragher ha parlato di Kane e Salah: "Penso che Salah rimarrà al Liverpool per i prossimi anni così come Harry Kane al Tottenham.Nessuno pagherà un sacco di soldi per loro a causa della loro età. Hanno perso il treno, se mai ci fosse realmente stato, per andare al Real Madrid o al Barcellona. Entrambi costerebbero circa 140 milioni di euro, forse di più, e non credo che nessuno in Spagna li pagherà. Prima il Real ne avrebbe pagati 200 per Mbappé, per una questione di prospettiva e sarebbe stato lo stesso per Haaland. La situazione finanziaria con il Covid non ha lasciato nulla ai grandi club spagnoli".