Ufficiale L'ex promessa dello United Oyedele riparte dallo Strasburgo: 6 milioni al Legia Varsavia

Lo Strasburgo prende il centrocampista 20enne Maximiliam Oyedele dal Legia Varsavia. Classe 2004, dopo essere cresciuto allo United ha lasciato il club di Manchester definitivamente nell'estate del 2024, alla scadenza del contratto, per unirsi al Legia Varsavia. Ha firmato un contratto quinquennale in Alsazia per 6 milioni di euro.

Oyedele Ha esordito in nazionale maggiore e ha collezionato due presenze lo scorso ottobre (contro Portogallo e Croazia). Con il suo club polacco la scorsa stagione, Maximillian Oyedele ha giocato 24 partite in tutte le competizioni, di cui 5 in Conference League..

Il comunicato dello Strasburgo

Di seguito il comunicato del club: "Il centrocampista della nazionale polacca Maximilian Oyedele ha firmato un contratto con il Racing fino al 2030.

Nato in Inghilterra e cresciuto nel Manchester United, Maximillian Oyedele ha vinto la FA Youth Cup nel 2022. Dopo diversi prestiti oltremanica, il centrocampista difensivo ha firmato con il Legia Varsavia, con cui ha raggiunto i quarti di finale della UEFA Conference League la scorsa stagione. Le sue prestazioni gli sono valse la convocazione in nazionale a soli 19 anni, con cui ha collezionato due presenze. Ha firmato con il Racing per le prossime cinque stagioni".