Ufficiale L'ex Torino Sylla va a giocare in Olanda: dallo Charleroi va al Willem II in prestito

Nuova esperienza in vista per una vecchia conoscenza del Torino. Si tratta di Youssuf Sylla, attaccante classe 2002 che ha fatto parte del suo percorso delle Giovanili in granata per poi proseguire la sua carriera i Belgio. In forza allo Charleroi dal gennaio 2024, nella giornata di oggi è stata ufficializzata la sua cessione in prestito in Olanda al Willem II.

Il club che milita in Eredivisie ha annunciato così tale acquisto, con un post sui propri canali social: "Buona fortuna, Youss". La speranza dell'ex Torino è di dare una svolta alla sua stagione, visto che nei primi mesi con lo Charleroi in 18 presenze tra tutte le competizioni non enra mai andato a segno.