Ufficiale L’OM blinda il talento Alexandre Tunkadi: primo contratto pro per il classe 2005

Sempre attivo sul mercato estivo, l’Olympique Marsiglia continua a investire anche sul proprio vivaio. Il club francese ha ufficializzato il primo contratto professionistico per Alexandre Tunkadi, centrocampista classe 2005, che ha firmato un accordo valido fino al 2026.

"Alexandre Tunkadi ha firmato il suo primo contratto da professionista con l’Olympique de Marseille", si legge nel comunicato pubblicato dal club. Nato il 20 ottobre 2005, Tunkadi è un vero prodotto del centro di formazione marsigliese, dove è approdato nel 2020 dopo le esperienze giovanili con Viry Châtillon e Fleury. In questi cinque anni ha mostrato una crescita costante, sia tecnica che caratteriale, che lo ha portato a guadagnarsi la fiducia della dirigenza.

Descritta come una promessa dal forte potenziale, la mezzala francese ha impressionato per maturità e continuità nelle formazioni giovanili, meritandosi l’ingresso tra i professionisti. La firma è vista come un segnale forte della volontà del club di valorizzare i Minots, ovvero i giovani del vivaio. Mentre l’OM continua a muoversi sul mercato per rinforzare la prima squadra, la scelta di puntare anche su profili come Tunkadi conferma una strategia a lungo termine. Il Marsiglia continua a credere in un talento cresciuto in casa, pronto a scrivere le prime pagine della sua carriera sotto i colori biancazzurri.