Ufficiale Un anno dopo l'addio al Siviglia, Mariano Diaz trova squadra: altra avventura in Liga

Dopo un lungo periodo lontano dai campi, a un anno dalla scadenza del contratto col Siviglia, Mariano Diaz è pronto a rimettersi in gioco. L’attaccante classe 1993 ha infatti firmato un contratto biennale con il Deportivo Alaves, formazione che milita ne LaLiga. L'annuncio ufficiale è arrivato attraverso una nota del club basco: “Il Deportivo Alavés e Mariano Díaz hanno raggiunto un accordo per il contratto dell'attaccante fino al 2027”.

A 32 anni, l’ex attaccante di Real Madrid e Olympique Lione prova così a riaccendere una carriera che negli ultimi anni ha vissuto più ombre che luci. L’ultima esperienza risale alla stagione 2022/23 con il Siviglia, dove ha collezionato pochissime presenze e non ha inciso. Rimasto senza squadra per oltre un anno, Mariano cerca ora riscatto in un ambiente che potrà offrirgli maggiore continuità.

Il nazionale dominicano, cresciuto nella cantera del Real Madrid e protagonista di una stagione da 21 gol in Ligue 1 con il Lione nel 2017/18, spera di ritrovare smalto e gol, per dimostrare di poter ancora essere decisivo nel calcio che conta. Per l’Alavés si tratta di una scommessa a costo contenuto, con l’obiettivo di aggiungere esperienza e qualità all’attacco.