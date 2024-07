Ufficiale La carriera di Piccini prosegue in Messico: è un nuovo giocatore dell'Atletico San Luis

Cristiano Piccini sbarca ufficialmente in Messico. Il terzino italiano è un nuovo giocatore del Club Atletico de San Luis, con cui ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026.

Il difensore classe ‘92, dopo sei mesi con la maglia della Sampdoria in Serie B (con cui ha collezionato 11 presenze), non ha trovato l’accordo con il club blucerchiato per proseguire l’avventura in Liguria e ha così deciso di provare una nuova esperienza all’estero dopo quelle in Spagna, con Real Betis e Valencia, in Portogallo con lo Sporting CP, in Serbia con la Stella Rossa e in Germania col Magdeburgo.