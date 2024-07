Ufficiale La fine di un'era: Thomas Muller dice ufficialmente addio alla Nazionale tedesca

I segnali di una separazione erano nell'aria, ma adesso è arrivata l'ufficialità: Thomas Müller non giocherà più per la Germania. La seconda punta di 34 anni taglia i ponti con la Nazionale dopo aver giocato la sua ultima partita nella sconfitta per 2-1 contro la Spagna in semifinale agli Europei 2024.

Messaggio toccante. La conferma definitiva è arrivata dallo stesso giocatore del Bayern Monco che, attraverso un video emozionante sul suo canale YouTube, ha annunciato: "Dopo più di 14 anni e 131 partite internazionali, ho deciso di chiudere la mia carriera con la nazionale tedesca". Müller chiude così la sua storia con la Nazionale tedesca dopo aver collezionato 131 presenze e 45 gol con la maglia della Die Mannschaft.

I primi ricordi. Riavvolgendo il nastro, Müller ha esordito con la Germania nel marzo 2010 contro l'Argentina, avversario che ha affrontato anche nel suo più grande trionfo nella finale della Coppa del Mondo 2014. Quattro anni prima, era stato capocannoniere al suo debutto in Coppa del Mondo.