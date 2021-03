La Francia pensa a Zidane per il post-Deschamps? Zizou: "Io penso solo al Celta"

Dopo la splendida vittoria contro l'Atalanta, il Real Madrid si tuffa nel campionato. Domani i Blancos affronteranno in trasferta il Celta Vigo e Zinedine Zidane ha parlato in conferenza stampa, cominciando dalle condizioni di Eden Hazard, vittima di un nuovo infortunio: "Vogliamo che si riprenda bene, questa è la cosa più importante. Non dovrà operarsi, il piano è diverso. Ci stiamo lavorando. Vogliamo che sia completamente guarito".

Il suo futuro: "Guardo giorno per giorno. Non pianifico nulla. Posso firmare per 10 anni o partire presto, e viceversa"

La forza dei veterani: "Vedo la loro passione, il loro desiderio di essere i migliori e di volere sempre di più. Mi piace ogni allenamento con loro, lavoriamo in un bell'ambiente".

Calcio spagnolo in crisi: "È una coincidenza. Le squadre spagnole sono molto brave. Ci saranno sempre ad alti livelli".

Campo neutro con il Liverpool: "Non lo sappiamo ancora. Preferiamo giocare qui, ma lo faremo dove ci dicono".

Critiche e lodi: "Il calcio è così. Mi diverto ogni giorno, poi smetterò. Il resto è filosofia".

Il Liverpool ai quarti: "Conosciamo le difficoltà a questo livello. Sarà una sfida molto impegnativa, soprattutto sul piano fisico".

La Francia pensa a Zidane: "Io penso al Celta, niente di più".