La pandemia frena Argentina e Colombia. La Copa America 2021 può cambiare sede

Sono ore decisive per stabilire le sedi della prossima Copa America, che si disputerà tra l'11 giugno e il 10 luglio 2021. La CONMEBOL, infatti, starebbe pensando di non far disputare la competizione nei Paesi designati, ovvero Colombia e Argentina, a causa della delicata situazione dovuta alla pandemia. Secondo El Mostrador, è escluso che il torneo subisca un rinvio e per questo sono già stati preallertate le Federazioni di Cile e Paraguay, che avrebbero dato già disponibilità.