La provocazione di Sergio Ramos: "Accetterei al 100% Messi al Real. Ma io non andrei mai"

Sono certamente destinate a far discutere le parole di Sergio Ramos in sede di presentazione del documentario su Amazon, a proposito di un possibile arrivo di Lionel Messi al Real Madrid. "Lo accetterei al 100%. Senza dubbi. Anzi -ride Ramos-, lo inviterei anche a casa mia per aiutarlo. Io invece... Beh, io al Barcellona non andrei mai. Neanche per 50 o 70 milioni all'anno. Ci sono cose che i soldi non comprano".s