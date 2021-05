LaLiga, il Villarreal torna alla vittoria in campionato: 2-0 in casa del Valladolid e 7° posto

Il Villarreal di Unai Emery torna a vincere in campionato dopo la brutta sconfitta casalinga col Celta Vigo della scorsa settimana. In casa del Valladolid, nel match valido per il 36° turno de LaLiga, il Sottomarino Giallo questa sera si è imposto infatti per 2-0. A decidere l'incontro, che trascina gli ospiti a quota 52 punti (settimi in classifica) e lascia invece i locali al terzultimo posto con 31, sono state le reti del solito Gerard Moreno al 68' e di Capoue al 91'.