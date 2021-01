Lampard esonerato, la solidarietà di Mourinho: "Mi dispiace, il calcio moderno è brutale"

Al termine della sfida vinta contro il Wycombe, José Mourinho ha commentato l'esonero di Frank Lampard dal Chelsea. L'allenatore del Tottenham ha mostrato ovviamente solidarietà al suo ex giocatore: "Non credo che Frank vorrà parlare con me o con qualcuno che non sia la sua famiglia e gli amici. Mi dispiace molto, ovviamente. È la brutalità del calcio moderno".