Le aperture in Inghilterra - Ancelotti batte Klopp, Liverpool mai così male in casa in 100 anni

Oggi alle 10:08 Calcio estero di di @pieromatrone

Il derby del Merseyside è dell'Everton. Carlo Ancelotti batte 2-0 il Liverpool, giunto alla quarta sconfitta in casa, un record per i Reds. "Il peggio in 100 anni", titola il Daily Mail nella sua apertura sportiva. Jurgen Klopp è in crisi e contro il collega Cartella "paga un calcio di rigore", come sintetizza invece il Telegraph.

