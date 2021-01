Le aperture in Inghilterra - Bruno e Klopp infiammano Liverpool-United. Rooney si ritira

Sulle prime pagine inglesi di oggi, sabato 16 gennaio 2021, si parla principalmente del duello tra Liverpool e Manchester United. Ieri le parole di Klopp: "Dobbiamo concentrarci solamente sulla partita, non servono motivazioni extra. Vogliamo vincere contro un avversario che ha i punti in classifica che si merita, senza pensare alla possibilità di raggiungerlo in vetta. Bruno Fernandes giocatore eccezionale". Ma non sono mancate le frecciate. Klopp si è concentrato sui rigori: lo United ne ha avuti 42 negli ultimi 2 anni, contro i 'soli' 19 dei Reds. Bruno ha replicato: "Le persone possono parlare e dire quello che vogliono ma, per me e la squadra, il punto principale è continuare a fare le cose giuste e quando ci fischiano un rigore, cercare di segnare. Non sento, non mi interessa, non penso a quello che dicono gli altri". Insomma, è già Liverpool-Manchester United! Spazio anche a Rooney, che si è ritirato ma farà l'allenatore del Derby County.

Queste tutte le aperture odierne in Inghilterra:

The Daily Telegraph: "Rooney: 'Now I am ready to write history'"

Mirror Sport: "Shut Jur trap"

Times Sport: "Bruno's Liverpool warning"

Daily Express: "Dry Jur eyes"