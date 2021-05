Le aperture in Inghilterra - Kane-City ma è furia Tottenham. Battaglia Champions: ne resta solo uno

Sulle prime pagine inglesi di oggi, sabato 22 maggio 2021, si parla in particolare del futuro di Harry Kane. Il centravanti del Tottenham ha scatenato il putiferio con le sue dichiarazioni ("Vorrei giocare con De Bruyne. Alcune palle che serve ai suoi compagni al City sono il sogno di un attaccante"). Il Manchester City è sulle sue tracce ma il patron del Tottenham, Levy, non intende lasciarlo andare. E su Kane c'è anche il Chelsea. E c'è spazio anche per il campionato con l'ultima giornata della Premier: battaglia per la zona Champions con Chelsea, Liverpool e Leicester in gioco per l'ultimo posto.

Queste tutte le aperture odierne in Inghilterra:

The Daily Mail: "Spurs fury"

Star Sport: "Roar us to top four"

Mirror Sport: "Harry's de-ream"

Daily Express: "Cityzen Kane"