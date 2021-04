Le aperture in Inghilterra - Klopp flop a Madrid. Foden salva il City al 90'

vedi letture

Sulle prime pagine inglesi di oggi, mercoledì 7 aprile 2021, si parla principalmente delle inglesi impegnate ieri in Champions League. Vittoria del Real Madrid per 3-1 contro il Liverpool. Spagnoli trascinati da Vinicius e dalla forza del centrocampo. Salah tiene ancora a galla i Reds con il gol della bandiera. Vittoria anche per il Manchester City sul Borussia Dortmund: 2-1 targato De Bruyne e Foden, con un gol di quest'ultimo al 90'.

Queste tutte le aperture odierne in Inghilterra:

Star: "Kick Vin the balls"

Daily Express: "Reds in Real trouble"

The Guardian: "Ragged Reds suffer a Real thumping"

Mirror Sport: "Vini groans"