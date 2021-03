Le aperture in Portogallo - Porto, calcio alla crisi. Ma Pepe e Corona sono a rischio per la Juve

Il Porto, prima di sfidare la Juventus in Champions League, vince sul campo del Gil Vicente e mantiene le distanze dagli altri in vetta alla classifica. "Vittoria con gallo", si legge letteralmente su A Bola che sottolinea come per Conceição ci sia il rischio di perdere Pepe e Corona per il big match con i bianconeri. Lo ricorda anche Record, che invece titola così: "Un calcio alla crisi".