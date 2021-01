Le aperture in Spagna - Leggenda Messi, 750 gare col Barcellona. Real, felice anno nuovo

Queste le aperture dei maggiori quotidiani sportivi spagnoli di oggi, domenica 3 gennaio 2021.

Sport

"Leggenda Messi, 750 partite col Barcellona"

Il talento blaugrana ha raggiunto quota 750 gare con la compagine catalana. Questa sera la Pulce disputerà il suo 500esimo incontro in Liga con la maglia dello stesso club.

Mundo Deportivo

"Messi divide, consenso su Koeman. Neymar rifiutato".

Il giornale spagnolo ha effettuato un sondaggio tra i soci del club, al momento il tecnico non è in discussione. Rifiutato Neymar, in pochi vorrebbero vederlo di nuovo al Barcellona.

Marca

"Asensio è un regalo"

Il quotidiano analizza la vittoria contro il Celta Vigo grazie alle reti di Lucas Vazuez e lo stesso Asensio.

AS

"Felice anno nuovo"

Spazio al successo dei blancos, ancora in corsa per il titolo. Si parla anche di Modric, il croato dovrà rinnovare col club madrileno.