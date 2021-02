Le aperture in Spagna - Messi-Psg: il Barça è stufo. Zidane esplode in conferenza

vedi letture

Queste le aperture dei maggiori quotidiani sportivi spagnoli di oggi, sabato 6 febbraio 2021.

Marca

La prima pagina di Marca si apre con le parole di Zidane, allenatore del Real Madrid e con quelle di Iago Aspas, attaccante della Real Sociedad che lunedì affronterà l'Atletico. Proprio per questo il quotidiano scrive che "la Liga passa per le giocate di Aspas". Zidane: "Il prossimo dovranno cambiare delle cose".

Mundo Deportivo

La squadra del Barça è stufa delle insinuazioni a Messi del club parigino alla vigilia del duello Champions. Leonardo, il direttore sportivo, ha fretta di "toccare" l'ambiente di Leo e ha in agenda un altro giocatore del Barça.

As

Zidane esplode. Sorprendente conferenza stampa di Zinedine Zidane prima dello scontro con Huesca, in cui il francese ha attaccato la stampa per il trattamento riservato nei suoi confronti. I blancos sono ancora in emergenza: solo 14 giocatori della prima squadra in una rosa di 17 giocatori .

Sport

Pique sta recuperando dall'infortunio. Spera di esserci nella gara importantissima di Champions col Psg. Non ce la dovrebbe fare Ansu Fati, considerando che il ginocchio al momento non tollera aumento di carichi lavoro. Il giocatore ha rallentato il suo recupero per evitare ulteriori problemi.