Le aperture portoghesi - Gloria Braga, Benfica zeru titoli. CR7 in panca ma è capocannoniere

Sulle prime pagine portoghesi di oggi, lunedì 24 maggio 2021, c'è spazio per la finale di Taça de Liga tra Braga e Benfica. Vittoria dello Sporting Braga per 2-0 che conquista così la vittoria del titolo, lasciando il Benfica a bocca asciutta. Spazio anche all'impresa del Lille in Francia (con 4 portoghesi) e a Cristiano Ronaldo, in panchina a Bologna nella vittoria per 4-1 della Juve. Ma CR7 chiude con il titolo di capocannoniere della Serie A. E attenzione anche al futuro di Sergio Conceiçao, richiesto dai grandi club europei.

Queste tutte le aperture odierne in Portogallo:

A Bola: "Prenda de centenario"

Record: "Gloria e fracasso"