Le aperture portoghesi - Palhinha e Jovane, sirene Premier. Il Milan vuole Otavio gratis

Sulle prime pagine portoghesi di oggi, venerdì 22 gennaio 2021, spazio al mercato con Palhinha e Jovane, talenti dello Sporting, richiesti in Premier League. Spazio anche al campo con lo stesso Jovane che dopo l'ottima prestazione nel Clasico reclama spazio in vista della finale con il Porto. Il Covid continua a tenere sotto scacco la Liga portoghese: problemi per Sporting, Benfica e Porto (Conceiçao negativo), in particolare. E intanto il Milan potrebbe pescare dal Porto: idea Otavio, in scadenza a giugno con i lusitani.

Queste tutte le aperture odierne in Portogallo:

A Bola: "Leoes de Premier"

Record: "Jovane reclama lugar"