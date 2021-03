Le aperture portoghesi - Ronaldo-gol: è a -6 da Ali Daei. Pep su Joao Palhinha

Sulle prime pagine portoghesi di oggi, mercoledì 31 marzo 2021, c'è spazio per la Nazionale portoghese, con la vittoria per 3-1 in casa del Lussemburgo. Ritorno al gol per Cristiano Ronaldo che si è portato a -6 da Ali Daei, recordman assoluto per quanto riguarda i gol in nazionale. Spazio anche al mercato con Guardiola che pensa a Joao Palhinha dello Sporting.

Queste tutte le aperture odierne in Portogallo:

A Bola: "Despertar com o susto"

Record: "Acordaram a tempo"