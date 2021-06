Le aperture portoghesi - Sete di vittoria per Ronaldo. Joao Mario-Sporting e Nzonzi-Benfica

Sulle prime pagine portoghesi di oggi, sabato 19 giugno 2021, c'è spazio principalmente per il mercato e per l'Europeo. Sfida tra Portogallo e Germania che potrebbe valere gli ottavi in caso di vittoria di CR7 e compagni. "Sete di vittoria" scrive A Bola, tornando sulla mossa di Ronaldo in conferenza con le bottiglie di Coca Cola. Poi c'è il mercato: Joao Mario-Sporting e Nzonzi-Benfica, linea diretta Italia-Portogallo.

Queste tutte le aperture odierne in Portogallo:

A Bola: "Sede de vencer"

Record: "O sonho è renovável?"