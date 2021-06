Le aperture portoghesi - Spagna e Portogallo, amici per sempre. Basic: c'è il Benfica

Sulle prime pagine portoghesi di oggi, sabato 5 giugno 2021, c'è spazio principalmente per il mercato ma anche per la nazionale portoghese che ieri ha pareggiato per 0-0 contro la Spagna in amichevole. La Nazionale soffre ma trova il pari con la Spagna. Dopo la candidatura iberica per il Mondiale del 2030, pari per 0-0 a Madrid. Intanto il Benfica pensa a Basic, accostato anche il Napoli. Sergio Conceiçao verso il rinnovo triennale.

Queste tutte le aperture odierne in Portogallo:

A Bola: "Amigos pare sempre"

Record: "Basic è o alvo"