Le aperture spagnole - Passo falso pericoloso e allarme rosso: "Siamo in un bel pasticcio"

"Siamo in un bel pasticcio". Non usa giri di parole Marca per descrivere la situazione della Spagna nel girone dopo il secondo pareggio consecutivo: dopo lo 0-0 con la Svezia, ecco l'1-1 con la Polonia. La partita di mercoledì con la Slovacchia, dunque, sarà una finale da vincere a tutti i costi. "Allarme rosso", come il colore della nazionale, titola invece As. Da Barcellona, Sport scrive che questo pari è un "Passo falso pericoloso". Mundo Deportivo invece si sofferma sul Barça: "Depay è culé", dopo l'annuncio dato ieri dal club.